Drei Autos bei Unfall in Schöllkrippen beschädigt

Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 59 Jährige Mitsubishi-Fahrerin die Vormwalder Straße in Richtung Vormwald. Verkehrsbedingt musste sie hinter einem ordnungsgemäß geparkten Hyundai anhalten. Eine 68 Jährige, die ebenfalls in Richtung Vormwald mit ihrem BMW unterwegs war, schätzte die Situation falsch ein und überholte die 59 Jährige Mitsubishi-Fahrerin, die in diesem Augenblick ebenfalls weiterfahren wollte. Es kam zum Unfall in dessen Verlauf die Mitsubishi-Fahrerin noch gegen den geparkten Hyundai fuhr. An dem Mitsubishi wurden die Kotflügel beidseits eingedrückt. Am BMW entstand ein Schaden an der linken Fahrzeugseite sowie am Hyundai am linke Heck. Der Sachschaden wird insgesamt auf 9.000 Euro geschätzt. Der Unfall wurde durch die PI Alzenau aufgenommen. Die Mitsubishi-Fahrerin sowie die BMW-Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld.

Auffahrunfall in Alzenau

Alzenau. Ebenfalls am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr fuhr eine 33 Jährige mit ihrem Opel den Mühlweg in Richtung Wasserlos. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr fahrende Skoda verkehrsbedingt hielt, um nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die entstanden Sachschäden werden auf ca. 2.200 Euro geschätzt. Die 33 Jährige wurde mit 35 Euro verwarnt.

Zaun in Alzenau aufgezwickt

Alzenau. Im Verlauf des letzten Monats wurde der Doppelstabmattenzaun eines Firmengeländes in der Röntgenstraße durch einen bislang unbekannten Täters aufgeschnitten. Der entstandene Schaden beträgt ca. 300 Euro. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

Scheiben in Großwelzheimer Bayernhalle und Waldschule eingeworfen

Karlstein-Großwelzheim. Über das Wochenende wurden sieben Fensterscheiben der Waldschule sowie eine Scheibe der Bayernhalle durch bislang unbekannte Täter eingeworfen. Der Schaden wird auf 5.000 geschätzt. Die PI Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-130 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau