Drängler mit Lichthupe zwischen Gemünden und Lohr

Am Abend des 16.11., gegen 17:45 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Wagen die B26 von Gemünden am Main kommend in Fahrtrichtung Lohr am Main. Auf Höhe der Ortschaft Neuendorf überholte die Verkehrsteilnehmerin einen Wagen, dessen Fahrer dies offensichtlich nicht gefiel. Der Fahrer des überholten Autos fuhr in der Folge so nah auf und gab unentwegt Lichthupe, dass sich die Verkehrsteilnehmerin dazu genötigt fühlte ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. An der Situation änderte sie dadurch jedoch nichts.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main telefonisch unter der 09352/87410 oder per Mail unter

pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Paketzusteller flüchtet nach Unfall in Stetten

Stetten. Am Mittwoch um 14:40 Uhr hatte ein 21-jähriger Paketzusteller mit seinem Ford Transit in der Vorgartenstraße in Stetten beim Wenden im Hof eines Anwesens die dortige Hofmauer beschädigt. Dieser setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, jedoch konnten zwei unbeteiligte Zeugen sich das Kennzeichen des Fahrzeuges notieren und die Polizei verständigen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich der Paketzusteller aufgrund einer Reifenpanne noch in Stetten aufhält. Dieser konnte durch die Beamten angetroffen werden und gab hierbei an, dass er aufgrund einer wichtigen Paketzustellung am Unfallort nicht warten konnte. An der Hofmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Gegen den 21-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Kollision mit E-Scooter in Karlstadt

Karlstadt. Am Mittwoch um 12:30 Uhr wollte ein 75-Jähriger mit seinem VW aus dem öffentlichen Parkplatz in der Gemündener Straße in eben diese einbiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 42-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge woraufhin der 42-Jährige stürzte. Dieser wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am E-Scooter.

Holzdiebstahl in Wiesenfeld: Zeugen gesucht

Wiesenfeld. Im Tatzeitraum von zurückliegendem Samstag bis Dienstag wurde von einem Holzlagerplatz an der Kreisstraße zwischen Rohrbach und Hausen Schnittholz entwendet. Dort wurde knapp ein Ster durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es konnte festgestellt werden, dass das Holz in Richtung Hausen abtransportiert wurde.

Hinweise zum Holzdiebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Unfall bei nasser Straße: Frau verletzt

Gemünden am Main. Eine 48-jährige Frau fuhr am Mittwoch um 11.45 Uhr mit ihrem Pkw von Gemünden in Richtung Schaippach. Im Verlauf einer Rechtskurve kam die 48-jährige auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Sie stieß mit ihrer linken Front gegen das rechte Heck eines entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer, ein 77-jähriger Mann, erlitt hierdurch eine Beule am Kopf und wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand jeweils ein geschätzter Schaden von 8000.- Euro.

