Dorfprozelten: Zu schnell mit dem Corsa, Junge verletzt, Lichtmast beschädigt

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, befuhr zum Unfallzeitpunkt der Fahrer eines Opel Corsa, mit seinem Wagen die Rosenstraße in Dorfprozelten. Als er dann von der Rosenstraße in die Straße „In den Seeäckern" abbog, geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen dort befindlichen Lichtmast. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Im weiteren Verlauf prallte der Corsa gegen eine Grundstücksmauer die ebenfalls hierdurch beschädigt wurde. Der Beifahrer des Unfallverursachers, ein Junge, verletzte sich beim Verkehrsunfall leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden des Verkehrsunfalls wird polizeilicherseits auf rund 4500 Euro geschätzt. Wegen des beschädigten Lichtmasten, musste ein Mitarbeiter des Bayernwerks hinzugezogen werden, um die frei liegenden Stromleitungen abzusichern. Die Freiwillige Feuerwehr Dorfprozelten war mit zehn Mann im Einsatz.