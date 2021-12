Dorfprozelten: Kaninchen ausgesetzt und in Tiefe geworfen

Die Polizeiinspektion Miltenberg wurde von einem Tierheim informiert, dass am Sonntag vier Zwergkaninchen ausgesetzt wurden. Ganz offensichtlich hatte ein unbekannter Tierhalter die Kaninchen von der Haltebucht am Main, an der Staatsstraße 2315 zwischen Collenberg und Dorfprozelten, die Tiere ca. zweieinhalb Meter in die Tiefe geworfen. Zwei der etwa 20 Wochen alten Kaninchen verendeten, die beiden anderen hatten mehr Glück und wurden ins Tierheim verbracht. Am Auffindeort konnten auch Karotten aufgefunden werden, welche den Verdacht bestätigen, dass jemand die Tier loswerden wollte.

Scooter-Fahrer missachtet Anhaltesignale

Kleinheubach. Beim Erblicken einer Streife beschleunigte der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeug, ein sog. Scooter, am Mitwoch, gegen 11.30 Uhr, in der Hauptstraße, und wollte sich so einer Kontrolle entziehen. Auch auf Ansprache über den Außenlautsprecher reagiert der Fahrer nicht. Erst beim Verwenden des Blaulichts in Verbindung mit dem Martinshorn hielt der Fahrer an. Der Grund war auch schnell klar: Das Fahrzeug war nicht versichert. Gegen den 43-jährige Lenker wird nun ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und diversen Ordnungswidrigkeiten.

Eichenbühl. Am Mittwoch, gegen 06.50 Uhr, befuhr eine Hyundai-Fahrerin die Staatsstraße 521 von Riedern kommend nach Eichenbühl. Kurz nach der Ottenmühle überholte die 44-Jährige einen vor ihr fahrenden Pkw und kam nach dem Einscheren auf der gefrorenen Fahrbahn in Schleudern. Sie prallte mit ihrem Hyundai in den Graben und überschlug sich. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp über 2.000 Euro geschätzt.