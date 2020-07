Dogge an Bauch gebunden: Gassi gehen endet für Erlenbacher im Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei sah das Gassi gehen des jungen Mannes so aus: Das eine Ende der Leine band sich der junge Mann um den Bauch. Am anderen Ende der zehn Meter langen Leine hing die Dogge - immerhin eine der größten Hunderassen. Anschließend schwang sich der Erlenbacher auf seinen Elekroscooter und fuhr seinem Hund hinterher - bis zu der Unterführung im Bereich der Liebigstraße.

"Dort passierte das Gespann einen Ampelmast, den die Dogge links, der Scooterfahrer rechts passierte", beschreibt die Polizei. Folge: Plötzlich spannte sich ruckartig die Hundeleine, der Scooterfahrer schleuderte von seinem Gefährt. Der junge Mann erlitt durch den Sturz "erhebliche Verletzungen" (Polizei). Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. mai

Fahrrad entwendet

Klingenberg a.Main, Trennfurt, Bahnhofstraße

Unbekannte haben am 14.07.2020 10:35 (Di) - 14.07.2020 20:30 (Di) in Trennfurt am Bahnhof ein Damenrad der Marke Wheeler entwendet. Das lila-violette-schwarze-Rad war von seiner Besitzerin mit einer Kordel angebunden worden, was den Dieb jedoch nicht wirklich abschreckte. Der angerichtete Diebstahlsschaden beträgt ca. 100 Euro.

Diebstahl aus Pkw

Obernburg a.Main, Eisenbach

In der Nacht von 13.07.2020 23:00 (Mo) - 14.07.2020 05:00 (Di) hat ein noch Unbekannter sich an verschiedenen Pkw in Eisenbach zu schaffen gemacht und unverschlossene Autos nach Verwertbarem durchsucht. In der Schwalbenstraße beschädigte der Dieb bei der Nachschau im Pkw ein Handschuhfach.

Aus einem silbernen VW Tiguan erbeutete der Täter Am Südhang ein silberfarbenes Taschenmesser.

Hier dürfte der Dieb gegen 00.20 Uhr tätig gewesen sein.

Auch in der Lauterhofstraße machte er sich an einem Fahrzeug, hier einem schwarzer BMW Touring und einem OPEL Combo zu schaffen. Hier erbeutete er ein Mäppchen mit diversen Ausweisen und einen kleinen Geldbetrag.

Insgesamt sind die erbeuteten Gegenstände relativ wertlos.

Drogenfahrt

Klingenberg a.Main, Röllfeld, Langgasse

Ein Wörther ist am Mittwoch früh gegen 00.30 Uhr in der Langgasse im Rahmen einer Verkehrskontrolle, unter Drogeneinfluss stehend, aufgefallen. Die Beamten bemerkten bei der Befragung des jungen Mannes drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Marihuana, welches der Fahrer vor Antritt der Fahrt zu sich genommen haben dürfte.

Die Beamten ordneten bei dem Drogensünder eine Blutentnahme an.

Paketfahrer beschädigt Bushaltestellenhaus

Niedernberg, Römerstraße

Am Dienstag Nachmittag, gegen 13.50 Uhr, ist in der Römerstraße ein Bushäuschen beschädigt worden. Ein Paketfahrer war hier mit seinem Kleintransporter beim Anfahren vom Gehsteig an dem Haltestellenhäuschen hängengeblieben und versetzte dieses hierbei in eine bedenkliche Schieflage. Da die Haltestelle einsturzgefährdet ist, wurde sie vor Ort abgesichert und gesperrt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf ca. zehntausend Euro belaufen.

Fahrzeug verkratzt

Eschau, Wildensteiner Straße

Ein Pkw BMW ist im Zeitraum vom 12.07.2020 20:00 (So) - 13.07.2020 21:00 (Mo) in der Wildensteiner Straße von Unbekannten beschädigt worden. Die Besitzerin des grünen BMW X1 stellte fest, dass ihr Pkw im Bereich der Fahrertüre verkratzt wurde. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

