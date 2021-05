Dieselspur zwischen Rieneck und Bugsinn

Ein 20-jähriger Mann aus Burgsinn fuhr mit seinem Wagen am Sonntag um 8 Uhr von Rieneck in Richtung Burgsinn. Aufgrund eines technischen Defektes verlor der 20-jährige Mann Diesel. Er bemerkte ein „Ruckeln" seines Fahrzeuges beim Fahrtantritt und fuhr deshalb teilweise auf dem Radweg. Dass er Diesel verloren hatte, wurde erst in Burgsinn, in einer Scheune, bemerkt. Aufgrund der erheblichen Verunreinigung der Fahrbahn wurde im Auftrag der Gemeinden Burgsinn und Rieneck eine Spezialfirma zur professionellen Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Auto erfasst Reh bei Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart: Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr am Sonntag um 10.45 Uhr auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Auf Höhe der Kläranlage erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Das Reh lief nach dem Anstoß weiter in Richtung Kläranlage. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro.

Autofahrer schrammt Leitplanke bei Gemünden

Gemünden, Lkr. Main-Spessart: Ein 52-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Würzburg teilte am Freitag der Polizei mit, dass er am Donnerstag um 12.50 Uhr mit seinem Wagen auf der B26 von Gemünden in Richtung Karlstadt fuhr. Hierbei geriet er auf Höhe der Schleuse Harrbach aus Unachtsamkeit nach rechts gegen die dortige Leitplanke. Nachdem er an der Leitplanke keinen Schaden feststellen konnte, fuhr der 52-jährige Mann nach Hause. Nachdem an seinem Auto die komplette rechte Seite verschrammt wurde, meldete er den Unfall doch der Polizei. Die Straßenmeisterei Lohr prüft, ob an der Leitplanke ein Schaden entstanden ist.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden