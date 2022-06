Diesel und Gerüstböcke in Mömbris gestohlen

Unbekannte Diebe schlugen am Mittwoch zwischen 11.30 und 15.30 Uhr in Schimborn zu. Sie entwendeten aus dem Hof des Vereinsheims der SG Schimborn in der Marienstraße drei Kanister Diesel sowie sechs Metallgerüstböcke. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Das Diebesgut wurde offenbar mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei n Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Geldbörse in Mömbris verschwunden

Eine Geldbörse kam bereits am Dienstag in einem Einkaufsmarkt im Klinger abhanden. Eine Frau hatte ihre Geldbörse dort um 14 Uhr unbeaufsichtigt abgelegt. 10 Minuten später musste sie dann feststellen, dass diese spurlos verschwunden war. Der Geldbeutel wurde dann später in einem anderen, benachbarten Einkaufsmarkt wieder aufgefunden. Außer dem Bargeld in Höhe von 50 Euro war sonst noch alles vorhanden.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

stru/Polizei Alzenau