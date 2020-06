Dieburg: Solarleuchten aus Garten gestohlen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Montag Zutritt zum Garten eines Wohnhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Im Garten angelangt, entnahmen die Kriminellen zehn Solarleuchten, die im Boden befestigt waren. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie sie die zehn Leuchten transportieren konnten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

stru/Polizei Darmstadt