Dieburg: Mann schubst und verängstigt Mädchen

Beamte der Polizeistation Dieburg haben am Dienstagnachmittag einen 53 Jahre alten Mann mit auf die Wache genommen, um seine

Personalien festzustellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 53-Jährige

zuvor, gegen 15 Uhr, ein 8-jähriges Mädchen, das ihm in einer Gruppe

weiterer Kinder auf einem Gehweg in der Aschaffenburger Straße entgegenkam,

geschubst und es dadurch aus dem Tritt gebracht haben. Das Mädchen und drei

weitere Kinder liefen anschließend verängstigt davon. Daraufhin wurden die

Ordnungshüter alarmiert.

Nach der erfolgten Identitätsfeststellung bei der Polizeistation in Dieburg

wurde der Mann von der Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Beamten nehmen Vorfälle wie diesen, bei denen Kinder betroffen sind, von

Fremden angesprochen oder auf sonstige Weise kontaktiert werden, stets sehr

ernst und prüfen die Sachverhalte genau. Den Beamtinnen und Beamten ist bewusst,

dass solche Meldungen regelmäßig für große Besorgnis und Unsicherheit sorgen.

Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen