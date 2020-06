Dieburg: Kriminelle gehen leer aus - Wer kann Hinweise geben?

Eine Spielhalle in der Lagerstraße rückte in der Nacht zum Montag, gegen 1 Uhr, in das Visier Krimineller. Mit Gewalteinwirkung versuchten die Unbekannten durch eine Hintertür ins Innere der Spielothek zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen unerkannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

stru/Polizei Darmstadt