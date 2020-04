Dieburg: Grill auf Balkon verursacht Feuer

Am Sonntagabend um 20.50 Uhr, geriet ein Grill auf einem überdachten Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Rheingaustraße in Dieburg außer Kontrolle. Ein neben dem Grill stehender Holz-Geflecht-Stuhl fing darauf hin Feuer. Die Familie, welche zuvor den Grill genutzt hatte, saß beim Essen in der Wohnung, als durch eine Nachbarin der helle Feuerschein und der Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Durch die aufmerksame Nachbarin wurden die Rettungskräfte verständigt. Ein weiterer Nachbar versuchte den Brand von seinem Balkon aus mit einem Wassereimer zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Dieburg konnte den Brandherd nach ihrem Eintreffen letztlich löschen. Ein 12-jähriges Kind, sowie eine 35-jährige Frau erlitten jeweils eine Rauchgasvergiftung. Das Kind wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Polizeipräsidium Südhessen