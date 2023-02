Diebstahlversuch vor Fitnessstudio in Aschaffenburg: Suche nach Täter und Betroffenem

Wie die Polizei meldet, entriss der Unbekannte dem Mann, der an seinem Auto auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio am Dämmer Tor stand, gegen 12.25 Uhr den Rucksack und rannte davon. Der Besitzer der Tasche und eine 16 Jahre alte Zeugin verfolgten den Dieb. Dabei stürzte der Besitzer. Die 16-Jährige schaffte es, dem Täter die Tasche abzunehmen, konnte ihn aber nicht einholen. Als die Polizei am Parkplatz eintraf, war der verletzte junge Mann nicht mehr da. Vermutlich sei er zum Arzt gegangen, so die Ermittler. Der Betroffene wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter anhand von Videoaufnahmen zu ermitteln ist, die Aussage des Betroffenen ist daher von Bedeutung. fka

Hinweise an die Polizei:?Tel. 06021 857-2230