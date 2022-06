Diebstahlserie in Aschaffenburger Kellern: Verdächtige festgenommen

Am Montag wurden die beiden Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Diese ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen die Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Haftbefehl gegen den 39-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Polizei Unterfranken/joma