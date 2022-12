Diebstahl von Baustelle in Stockstadt - Werkzeug entwendet

Die Diebe haben sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 13.20 Uhr, auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude verschafft, an dem derzeit noch Bauarbeiten verrichtet werden. Sie entwendeten dabei aus einem Lagerraum im Keller des Anwesens zwei Bohrmaschinen im Wert von rund 2.000 Euro. Bei den Werkzeugen handelt es sich um Geräte der Marken HILTI und Würth. Die Täter sind nach dem Diebstahl unerkannt entkommen.

Wer hat an der Baustelle möglicherweise unbefugte oder verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Baustellenschilder entwendet - Zeugen gesucht

KAHL AM MAIN. Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen haben Unbekannte zwei Schilder von einer Baustelle auf dem Penny-Markt in der Aschaffenburger Straße gestohlen. Das Diebesgut trägt einmal die Aufschrift "Achtung Baustelle" und zum anderen den Schriftzug "Sammelstelle".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Unfallflucht an geparktem Pkw - Zeugen gesucht

KAHL AM MAIN. Die Alzenauer Polizei ermittelt aufgrund einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 18.10 Uhr, im Bereich der Bahnhofstraße ereignet hat. Beschädigte wurde die linke Fahrzeugseite eines roten Opel Adam, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

