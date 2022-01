Diebstahl vermutet, Drogenversteck gefunden

Der vermeintliche Diebstahl entpuppte sich allerdings als Drogenversteck. Durch die Streife der Polizeiinspektion Alzenau konnte dann ein Joint, der laut Zeuge durch einen der beiden Jugendlichen im Kaugummiautomaten deponiert wurde, sichergestellt werden. Der Joint konnte einem der Jugendlichen zugeordnet werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen und Verständigung der Erziehungsberechtigen wurde er entlassen.

Fahrradfahrerin gestürzt

Kahl. Am Freitagnachmittag fuhr eine 51-jährige Kahlerin mit ihrem Pkw in der Weingartenstraße. Verkehrsbedingt mußte sie an einer Kreuzung, an der rechts vor links gilt, anhalten. Nachdem sie den vorfahrtsberechtigen Fahrzeugverkehr passieren ließ, fuhr sie in die Kreuzung ein. Hierbei erschrak offenbar die von links kommende 81-jährige Fahrradfahrerin und kam zum Sturz. Ein Zusammenstoß konnte nicht festgestellt werden. Die Fahrradfahrerin wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben, sodaß derzeit über Verletzungen nichts bekannt ist.

Mit Rauschgift Zug gefahren

Kahl. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte in Kahl am Main, Bahnhofsvorplatz, konnte 28.01.2022, gegen 17.55 Uhr, bei einem 30-jährigen Aschaffenburger geringe Mengen von Haschisch und Amphetamin sichergestellt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Aschaffenburger vor Ort entlassen.