Diebstahl: Unbekannte bauen Katalysatoren an Autos in Hanau aus

Die Täter montierten die Katalysatoren von Fahrzeugen ab, die zwei Autohäuser dort abgestellt hatten. Nach ersten Erkenntnissen haben die

Diebe die Autos mit Wagenheber angehoben und anschließend die Anlagen abgeschraubt beziehungsweise mit einer Flex abgeschnitten. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Unfall mit Streifenwagen

Langenselbold.

Nach einem Unfall auf der Landesstraße 3445/Ecke der Straße

"Autobahnmeisterei", bei dem ein Streifenwagen der Polizei mit einem VW Golf zusammenstieß, wird derzeit untersucht, wer von beiden nun Grünlicht hatte.

Beide Fahrzeuge waren am Montagmittag, gegen 11.20 Uhr, auf der dortigen Ampelkreuzung miteinander kollidiert. Dabei entstand an beiden Autos Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Sowohl die 43-jährige Golf-Fahrerin, als auch der 32 Jahre alte Polizeibeamte als Lenker des Funkwagens gaben an, bei grünzeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Die Frau aus Freigericht war zuvor auf der Landesstraße von Langenselbold kommend in Richtung

Ravolzhausen gefahren; der Beamte war vorher auf der Straße "Autobahnmeisterei" aus Richtung Polizeiautobahnstation kommend unterwegs. Die Ermittlungen in

diesem Fall werden nun bei der Polizeistation Großauheim geführt.

Die Ordnungshüter dort bitten nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Einbrecher entwenden Computer und Geld aus Laden

Schlüchtern.

Aus einem Geschäft in der Wassergasse (20er Hausnummern) haben zwischen Samstag, 14.30 Uhr und Montag, 9.15 Uhr, Einbrecher Geld, zwei Laptops, ein Tablet und ein Luftreinigungsgerät gestohlen. Wie die Täter in den Laden gelangten ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass sie im Büro sowie im Verkaufsraum sämtliche Behältnisse durchsucht haben, um Beute zu machen.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.



rega/Quelle: Polizei Südosthessen