Diebstahl in Verbrauchermarkt in Bürgstadt

Er bezahlte zunächst seinen Einkauf an der Kasse des Marktes. Als der Mann danach den Kassenbereich passierte, schlug der automatische Alarmgeber des Marktes an. Wie sich herausstellte, hatte er in seinem mitgeführten Rucksack das Diebesgut bereits im Markt versteckt und versuchte es an der Kasse vorbei zu schleusen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Diebstahls.

Betäubungsmittel bei Personenkontrolle in Kleinheubach aufgefunden

Am Freitagabend wurde in Kleinheubach am Bahnhof ein 25 Jahre alter Mann durch eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg einer Personenkontrolle unterzogen, da dieser gegen das Bahnhofsgebäude urinierte. Bei der Kontrolle konnte eine geringe Menge Marihuana bei ihm aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige, wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Urinierens gegen das Bahnhofsgebäude.