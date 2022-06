Diebstahl in Dieburg - Roller entwendet

Ein Roller, der im Dammweg in Dieburg abgestellt war, wurde von bislang Unbekannten in der Nacht zum Samstag entwendet. Das Gefährt war in einem dortigen Hof geparkt und mittels Lenkerschloss gesichert. Wie es den Unbekannten gelang das Moped der Marke "Motori Minarelli" zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an diesem das Versicherungskennzeichen "370 KKR" angebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum aktuellen Abstellort des Rollers geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Quelle: Polizei Südhessen/lesa