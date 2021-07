Diebstahl eines Ziehwagens in Marktheidenfeld

Um in den umliegenden Anwesen Prospekte zu verteilen, stellte die Frau ihren rot-/schwarzen Ziehwagen vor der alten Turnhalle ab. Bei ihrer Rückkehr war er verschwunden. Auch in der näheren Umgebung war er nicht mehr auffindbar.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Kreuzwertheim. Bereits am Sonntagabend wurde die Scheibe eines VW in der Straße „Im Furt" beschädigt. Der gelbe „Beetle" war in der Zeit von 19 bis 20 Uhr am Straßenrand vor der Kläranlage in Kreuzwertheim abgestellt. Bei der Rückkehr der Besitzerin stellte diese fest, dass die Heckscheibe zersplittert war. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/mm