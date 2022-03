Diebstahl eines Katalysators in Gemünden

An einem parkenden Auto wurde in der Zeit vom 25.02.2022, 09.00 Uhr, bis 27.02.2022, 18.00 Uhr, der Katalysator entwendet. Das Auto war auf dem Parkplatz in der Nähe des Stellwerkes in der Bahnhofstraße geparkt. Es handelt ich um einen BMW 318i, der Schaden beträgt etwa 500,- Euro.

Die Polizei Gemünden nimmt unter der Nummer: 09351/9741-0 Hinweise entgegen.

Müllablagerung in Gräfendorf

Durch Mitarbeiter des Gemeindebauhofs Gräfendorf wurde der Polizei Gemünden eine Bauschuttablagerung am Trettstein-Parkplatz in Gräfendorf mitgeteilt. Der Parkplatz befindet sich an der Ortsverbindungsstraße von Gräfendorf in Richtung Dittlofsroda. Es würde sich um circa 1 cbm Bauschutt handeln, der nun durch die Gemeinde Gräfendorf entsorgt werden muss. Die Ablagerung müsste in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch erfolgt sein.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 entgegen.

stru/Polizei Gemünden