Das Fahrrad warf der Mann auf den Boden, sodass die Reflektoren splitterten und die Felgen verbogen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise hinsichtlich des Diebstahls der Tasche sowie zu den Sachbeschädigungen, insbesondere vom Eigentümer des Fahrrads.

Tür einer Bäckerei in Lohr aufgehebelt

Lohr. Von Samstag auf Sonntagnacht, etwa um Mitternacht, verschaffte sich eine vermutlich vier-köpfige Tätergruppe Zugang zu einer Bäckerei in der Alfred-Stumpf-Straße. Im Anschluss wurden am Türrahmen dieser Bäckerei Hebelspuren festgestellt. Jedoch entstand offenbar kein Beuteschaden. Bevor die Polizei verständigt wurde, soll es einen lauten Knall gegeben haben und vier Jugendliche sollen in Richtung Tiefgarage gerannt sein.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Lohr unter Tel. 09352/87410 oder per Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.