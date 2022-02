Diebstahl aus Fahrzeugen in Eppertshausen

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an einem weißen Lastwagen in der Schulstraße und an einem weißen Kleinbus in der Käthe-Kollwitz-Straße zu schaffen. Neben Baumaschinen entwendeten die Unbekannten unter anderem Bohrhammer und Bohrmaschinen. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.