Diebstähle rund um Sportveranstaltung in Babenhausen festgestellt

Im Rahmen eines Triathlons haben bislang noch unbekannte Täter am Sonntag sowie vermutlich in der Nacht zuvor unter anderem Verkehrsschilder, Warnbaken, Sonnenschirme und Bierzeltgarnituren entwendet. Ehrenamtliche Helfer hatten bereits am Samstagnachmittag drei mobile Baken sowie zwei Durchfahrtsverbotsschilder an der Bundesstraße 26, Abfahrt Hergershausen, deponiert. Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen stellten sie fest, dass Unbekannte die Gegenstände im Wert von rund 500 Euro entwendet hatten. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Sonntag hatten es Kriminelle zudem auf fünf Bierzeltgarnituren, zwei Sonnenschirme samt Ständer, 500 Radflaschen mit Vereinsaufdruck und mehrere Kilogramm an Pulver für isotonische Getränke abgesehen. Diese waren nach der Verpflegung der Radfahrer und Abbau des Verpflegungspunktes am Ortseingang von Babenhausen abgelegt. Aufgrund des Umfangs der Beute müssen die Diebe ein geeignetes Fahrzeug, Lieferwagen oder Kleinlaster, genutzt haben. Der Gesamtwert wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06071/9656-0 auf Zeugenhinweise.

stru/Polizei Darmstadt