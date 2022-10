Diebstähle aus Handtaschen in Marktheidenfeld

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr, befand sich eine 78-jährige Marktheidenfelderin in einem Lebensmittelmarkt am Äußeren Ring in Marktheidenfeld. Aus ihrer unverschlossenen Tasche im Einkaufswagen wurde ihre Geldbörse mit 325,- EUR Bargeld und persönlichen Papieren entwendet. Kurz darauf wurde bereits mittels der darin enthaltenen Bankkarte von einem Automaten in Hafenlohr ein dreistelliger Geldbetrag abgehoben. Im Nachgang wurde noch bekannt, dass einer 42-jährigen aus Hafenlohr in einem Lebensmittelmarkt in der Georg-Mayr-Straße gegen 13.30 Uhr, ebenfalls die Geldbörse entwendet wurde. Der Sachschaden ist hier noch unbekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Gegen 18.00 Uhr wurde eine 42-jährige Marktheidenfelderin mit ihrem Mercedes Cabrio in der Ringstraße in Marktheidenfeld kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs erloschen war. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Polizei Marktheidenfeld/ lady