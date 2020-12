Diebin lässt in der City Galerie Ware für 650 Euro mitgehen

Im Anschluss verließ sie ohne zu zahlen den Laden samt ihrer Errungenschaften. Dies blieb jedoch nicht unentdeckt und so wurde sie von einem Mitarbeiter des Geschäftes auf den vorausgegangen Diebstahl angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Warenwert der entwendeten Gegenstände erwies sich als rund 390 Euro. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die 35-Jährige bereits zuvor in einem Drogeriemarkt in der City Galerie weitere Ware gestohlen hatte. Hier hatte sie sich 37 weitere Artikel zu Eigen gemacht und bewahrte diese in ihrem Pkw auf. Sie umging hiermit eine Rechnung von weiteren 290 Euro. Die gesamte Ware wurde sichergestellt und die Frau wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Fahrzeug in Schweinheim verkratzt

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde ein 57-jähriger Mann dabei erwischt, wie er einen Pkw VW verkratzte. Das Fahrzeug war in der Heymannstraße abgestellt und wurde mittels eines Schlüssels beschädigt. Der Täter entfernte sich, konnte jedoch dank einer Zeugin an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er hatte einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht und wurde aufgrund dessen mit auf die Wache genommen, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Das Motiv des 57-Jährigen ist noch fraglich.

Geldbörse bei Einkauf in City Galerie gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Montag, gegen 13:45 Uhr, einem 60-jährigen Mann die Geldbörse. Der Mann hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einem Kaffee-Handel in der City Galerie aufgehalten und trug seinen schwarzen Geldbeutel in einer Einkaufstasche. Hierin waren neben Bargeld diverse Dokumente. Dem 60-Jährigen entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.