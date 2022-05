Diebin in Gemünden klaut Schnaps für 1500 Euro

Am Samstagmittag konnte schließlich eine Frau dabei beobachtet werden, wie sie vier Flaschen Schnaps unter ihrem Rock versteckte. Sie passierte die Kasse und zahlte dort aber nur zwei andere Artikel. Als sie den Markt verlassen wollte, wurde sie vom Verkaufspersonal angehalten und der Polizei übergeben.

Aufgrund von Ermittlungen und einer Videoaufzeichnung konnte nachgewiesen werden, dass die 42-Jährige bereits am 17. Mai schon einmal vier Flaschen Schnaps im Wert von 308,- Euro entwendet hatte.

Diebstahl eines Fahrrades

Gemünden. Am Donnerstagabend stellte ein 24-jähriger Mann sein weiß/rotes Winora-Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof Gemünden ab. Das Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert. Als der Eigentümer zurückkehrte, war das Fahrrad (Zeitwert ca. 80 Euro) nicht mehr da.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Fellen. Am Freitag gegen 21:30 Uhr fuhr eine 18-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße MSP 18 von Rengersbrunn in Fahrtrichtung Fellen. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Da das vermutlich verletzte Tier in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Gemünden. Am Freitagabend gegen 21:55 Uhr fuhr ein 61-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld in Fahrtrichtung Massenbuch. Kurz vor der "Klingenmühle" querte ein Reh die Straße und prallte gegen den Daimler-Chrysler des 61Jährigen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitag, im Zeitraum von 07:45 bis 15:15 Uhr, parkte eine 65-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Pkw BMW am "Schulbergparkplatz" im Bereich Heiliger Weg. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte sie einen Schaden an der Stoßstange (Sachschaden ca. 500 Euro).

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Rieneck. Am Freitag gegen 12:35 Uhr wurde in der Straße „Am Herrgottsberg" ein Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Da ein freiwilliger Alkotest einen Wert von 0,54 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw VW wurde ihm untersagt.

Essensreste auf der Herdplatte vergessen

Gemünden. Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr kam es in einem Anwesen in der Adolphsbühlstraße zu einer Rauchentwicklung. Die Tochter der Hausbesitzerin kletterte daraufhin in ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss und begab sich in die Küche. Dort konnte eine Pfanne mit verbrannten Essensresten als Brandursache ausfindig gemacht werden. Die Frau entfernte die Pfanne von der Herdplatte und verließ das Haus nach kurzer, negativer Absuche nach Personen wieder. Sie blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

Die zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehren aus Karlstadt, Gössenheim, Gambach, Gemünden und Adelsberg rückten mit einem Großaufgebot (insgesamt 59 Mann) an. Außerdem waren neun Personen vom Rettungsdienst vor Ort.

Glücklicherweise waren keine Löscharbeiten notwendig. Nach Entlüftung des Gebäudes konnte die zwischenzeitlich nach Hause gekommene Eigentümerin wieder in ihr Wohnhaus gehen.

vd/Polizei Gemünden