Diebe stehlen neun Bienenvölker in Roßdorf

Der Gesamtschaden wird derzeit auf 1400 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 sind die ermittelnden Beamten zu erreichen und werden alle sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

Fenster und Rollladen in Ober-Ramstadt mit Eisenkugeln beschossen

Ober-Ramstadt (ots) - In einem noch nicht bekannten Tatzeitraum sind zwei Fenster und drei Rollläden eines Einfamilienhauses in der Ammerbachstraße von unbekannten Tätern offenbar mit Eisenkugeln beschossen worden. Am Montagnachmittag (1.2.) gegen 17.30 Uhr hatten die Besitzer den Schaden bemerkt und die Polizei informiert. Diese hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 werden sachdienliche Hinweise zu den Tätern von den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe entgegengenommen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen