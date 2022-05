Im Zeitraum von Freitagabend, 06.05.2022 bis Montag 09.05.2022 wurden im Baugebiet Zur Hofscheune von zwei Baustellen zu Einfamilienhäusern insgesamt 6 Justierabstellstützen und 10 Dachträger, Metallgestelle zur Kranbeförderungen von Dachziegel, entwendet. Für den Abtransport der Dachträger dürfte ein größeres Fahrzeug, zumindest ein Kleintransporter, nötig gewesen sein.

Die entwendeten Gegenstände hatten einen Gesamtwert von ca. 3700.- Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Diebstählen unter Tel.: 09353/97410.

Zusammenstoß beim Überholen

Stadelhofen. Am Montag kam es gegen 13:55 Uhr auf der Staatsstr. 2438 Stadelhofen Mühlbach, kurz nach dem Ortausgang Stadelhofen, zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 49-jährige Autofahrerin scherte dort in einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines vor ihr fahrenden Kleintransporters auf die Gegenfahrbahn aus und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Pkw einer 72-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrerinnen verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35000.- Euro.

Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Dabei wurden die Beamten von 7 Helfern der Freiwilligen Feuerwehr aus Stadelhofen unterstützt.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt. Ein 86-jähriger Autofahrer übersah am Montag gegen 14:15 beim Einbiegen von der Richard-Wagner-Str. in die Gemündener Str. einen dort fahrenden Kleintransporter, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro.

Polizei Karlstadt