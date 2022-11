Diebe stehlen Frau in Gemünden den Geldbeutel

Am Dienstag befand sich eine 59-jährige Frau in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Nachdem sie gegen 13.30 Uhr an der Kasse gezahlt hatte, steckte sie ihre Geldbörse in ihre Jackentasche. Auf dem Parkplatz begegnete sie mehreren Personen. Etwa 15 Minuten später bemerkte sie an ihrer Arbeitsstelle, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Jacke befand.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem silbernen VW, in Richtung Rieneck und stellte den Pkw kurzzeitig gegen 16 Uhr in der Hauptstraße gegenüber dem Dampflock am linken Fahrbahnrand ab. Als sie 15 Minuten später weiterfahren wollte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Pkw. Der Unfallverursacher hatte einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht und war danach weitergefahren.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Ohne Fahrerlaubnis - dafür aber mit Haftbefehl - Polizei fasst Autofahrer in Lohr

Lohr. Am Dienstagnachmittag wurde in Lohr am Main ein 28jähriger niederländischer Pkw-Fahrer einer Polizeikontrolle unterzogen. Der Mann gab zunächst an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Im Laufe der Kontrolle gab er dann aber zu, dass er schon seit geraumer Zeit keine Fahrerlaubnis mehr habe. Bei der weiteren Sachbearbeitung konnten die Beamten außerdem feststellen, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl bestand.

Der Fahrer wurde deshalb zunächst festgenommen. Den Transport in die Justizvollzugsanstalt nach Würzburg konnte der Mann später aber durch Zahlung einer vierstelligen Ersatzgeldstrafe verhindern, so dass er nach 4 Stunden bei der Polizei wieder entlassen wurde.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr. Eine junge Fahrerin wurde am Dienstagabend auf der B 276 bei Lohr am Main einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Anhaltspunkte für einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv.

Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und die Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Geparktes Auto in Triefenstein beschädigt

Triefenstein-Lengfurt, Lkr Main-Spessart. In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 17:00 Uhr, wurde ein in der Rathausstraße geparkter weißer Ford Focus beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die vordere Stoßstange rechtsseitig und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 € zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Wer wollte in Marktheidenfeld Badeschuhe stehlen?

Marktheidenfeld, Lkr Main-Spessart Am Dienstag, gegen 9.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Diebstahl von Badeschuhen der Marke Adidas in einem Schuhgeschäft am Äußeren Ring. Eine unbekannte Frau flüchtete mit den Schuhen im Wert von 28 € aus dem Laden und lief Richtung Äußerer Ring. Während der Flucht warf sie die Schuhe weg, somit ist kein Beuteschaden entstanden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, schlanke Figur, blonde Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug eine schwarze Jogginghose mit roten Pfeilen (Marke Hummel), hellgraue sportliche Jacke mit pinken Einsätzen, hellgraues Stirnband und hellgrauen Schal. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld