Diebe stehlen Bargeld aus Dieburger Wohnung

Auf Bargeld in einer Wohnung hatten es Diebe am Donnerstag abgesehen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr betraten die noch unbekannten Täter das Grundstück in der Zuckerstraße und verschafften sich Zugang zu der Wohnung, aus der sie mehr als 3000 Euro Bargeld mitgehen ließen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).