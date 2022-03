Vermutungen zu Folge haben zwei unbekannte, jüngere Frauen das Parfum geklaut. Der Diebstahl ist erst mehrere Tage nach der Tat anhand eines Fehlbestandes aufgefallen.

Die vermeintlichen Täterinnen haben Waren im Wert von 1.000 Euro entwendet.

Hinweise auf die Täterinnen erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/977410.

Wildunfall

Gemünden. Am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ist eine 26-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach entlang gefahren. Dabei ist sie mit einem Wildschwein kollidiert, das über die Straße lief. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Dacia entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.