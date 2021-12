Diebe klauen Kupferrollen von Alzenauer Baustelle

Wert: etwa 5.000 Euro. Wie die drei Rollen abtransportiert wurden, steht nicht fest.

Auto beim Ausparken beschädigt

Kahl. Eine Daimler-Fahrerin hat am Montag in Kahl beim Ausparken einen auf der Hanauer Straße geparkten Ford beschädigt.Gegen 15.30 Uhr kam es zu dem Vorfall. Nach dem Zusammenstoß stieg die unbekannte Fahrerin aus und begutachtete den Schaden in Höhe von 200 Euro. Sie fuhr dann allerdings unverrichteter Dinge weiter. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte eine 73-jährige Frau als Verursacherin ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Spiegel abgefahren

Alzenau. Zwischen Samstag, 11.12.2021, und Sonntag, 19.12.2021, wurde ein VW, der in der Hanauer Straße abgestellt war. von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel (450 Euro Schaden) und flüchtete.

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall im Taunusring entstand am Montagmorgen ein Schaden von 4.000 Euro. Eine 26-jährige Opel-Fahrerin hatte um 08.45 Uhr beim Vorbeifahren einen abgestellten Ford touchiert.

Heckscheibe eingeschlagen

Mömbris-Schimborn. Im Laufe des Sonntags schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Opel Astra ein. Dieser war zur Tatzeit im Hauhof abgestellt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.