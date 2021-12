Diebe klauen Kupfer- und Kabelreste in Elsenfeld

In der Nacht vom 20.12. auf den 21.12. drangen bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in eine Werkshalle in einem Hinterhof der Lukasstraße in Elsenfeld ein. Hier entwendete sie größere Mengen an Kabel- und Kupferresten. Der Marktwert liegt bei ca. 1000 EUR. Die Täter könnten Kenntnis über die dort gelagerten Altmetalle gehabt haben. Es wird nach Zeugen für den Einbruch gesucht.

Personenkontrolle bringt Betäubungsmittel zu Tage

Erlenbach. Gegen 20 Uhr wurden am 22.12. in Erlenbach a.Main ein 34 Jähriger und eine 21 Jährige einer Personenkontrolle unterzogen. Beide Personen standen erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung der 21 jährigen Erlenbacherin wurden Amphetamin und ein verschreibungspflichtiges Medikament aufgefunden. Für das Letztgenannte konnte keine ärztliche Verordnung vorgelegt werden, außerdem gab die Dame im Rahmen der Personalienfeststellung falsche Daten an. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Betrunken mit Pkw unterwegs

Großwallstadt. Ein 37 jähriger Pkw Fahrer aus dem Landkreis Miltenberg wurde am 23.12. gegen 4.30 Uhr in Großwallstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem zuvor bei ihm Fahrauffälligkeiten festgestellt wurden. Nachdem die Person schwankend aus dem Fahrzeug ausgestiegen war wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt welcher knapp 2 Promille ergab. Außerdem wurde der Genuss von Betäubungsmitteln eingeräumt. Er musste sich einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen und sowohl sein Führerschein als auch sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Anzeige wird gefertigt.

Pkw ohne Versicherungsschutz unterwegs

Elsenfeld. Gegen 1 Uhr wurde am 23.12. ein Pkw zwischen Elsenfeld und Erlenbach fahrend festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Das Fahrzeug wurde daher von Ort abgestellt und die Kennzeichen entstempelt. Die zugehörige Zulassungsbescheinigung Teil I wurde ebenfalls sichergestellt und der Zulassungsstelle übersandt. Es wird eine Anzeige gefertigt.

Führerscheinloser Fahrzeuglenker versucht erfolglos vor der Polizei zu flüchten

Sulzbach. Gegen 20:45 Uhr versuchte eine Streifenbesatzung der Zentralen Ergänzungsdienste der Polizei Aschaffenburg in Sulzbach einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Um dies offensichtlich zu verhindern beschleunigte der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug stark und bog mehrfach unvermittelt im Wohngebiet ab. An der Halteranschrift verließ der Fahrer fluchtartig sein Fahrzeug und versuchte zu Fuß durch das Grundstück zu flüchten. Hierbei konnte er von den Polizeibeamten gestellt werden. Später räumte der 27 Jährige ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Eine Anzeige wird gefertigt.

Alkoholisierter Pkw Fahrer unterwegs

Klingenberg. Am 22.12. wurde gegen 21 Uhr in Klingenberg eine Verkehrskontrolle bei einem 44 jährigen Fahrzeugführer durchgeführt. Da bei diesem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, welcher einen Wert ergab, der sich im Ordnungswidrigkeitenbereich bewegte. Ein anschließender, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Polizeiinspektion Obernburg bestätigte die Feststellungen vor Ort, weswegen eine Anzeige gefertigt wurde. Der Fahrer wird mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

