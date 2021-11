In der Zeit von Dienstag, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, wurden in der Straße „Zum Schützenhaus" mehrere Bonsaibäume im Wert von 2250 Euro gestohlen. Die Bäume befanden sich in einen frei zugänglichen Garten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.