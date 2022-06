Diebe klauen in Aschaffenburg Paket aus Postzustellerfahrrad

Der Postbote stellte laut Polizei sein Fahrrad nur für kurze Zeit in der Schweinheimer Straße ab, um in einem Hinterhof die Post zuzustellen. Die unbekannten Täter wurden von einer Zeugin bei der Tatausübung beobachtet. Nach Ansprache durch die Zeugin flüchteten die Diebe mit der Beute zu Fuß in Richtung Bardroffstraße. Der Postbote selbst versuchte noch die flüchtigen Täter mit dem Rad zu verfolgen, konnte sie aber nicht mehr finden. Auch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Die beiden Täter waren nach Zeugenaussage 20 bis 30 Jahre alt. Einer trug ein lilafarbenes Shirt, Jeans und einen Rucksack. Sein Begleiter trug ein gelb-orangenes Shirt und ebenfalls Jeans.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses.

Weitere Hinweise zu den Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.