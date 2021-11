Aus fünf in der Breitenfelder Straße abgestellten Autos haben Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch (27.10.) und Donnerstag (11.11.) die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Wer die Täter beobachten konnte oder andere in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Polizeipräsidium Südhessen