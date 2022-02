Diebe klauen Bargeld und Tablet aus Baucontainer in Marktheidenfeld

Am vergangenen Wochenende wurde ein Baucontainer an der Michelriether Straße im Marktheidenfelder Ortsteil Altfeld gewaltsam aufgebrochen und ein Samsung Tablet sowie Bargeld entwendet. Des Weiteren nahmen die Täter zwei Akkus mit Akku-Ladegerät und ein Baustellenradio mit. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 2500 € und der angerichtete Sachschaden etwa 500 €.

Vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Marktheidenfeld. Ebenfalls am vergangenen Wochenende machten sich unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße an vier Firmenfahrzeugen zu schaffen. An allen vier Fahrzeugen wurden die hinteren Scheiben mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und die Türen vermutlich dann von innen geöffnet. Entwendet wurden überwiegend verschiedene Werkzeuge der Marke Makita. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet in beiden Fällen um sachdienliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 09391/9841-0.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld