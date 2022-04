Diebe brechen in Gartenhütte in Elsenfeld ein

Wie der Täter in die Hütte gelangen konnte ist noch nicht abschließend geklärt. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Mehrere Betäubungsmittelverstöße bei Personenkontrollen festgestellt

Klingenberg, Kleinwallstadt u. Elsenfeld. Am 12.04.22, in den Nachmittags und Abendstunden wurden in den Ortsbereichen Klingenberg, Kleinwallstadt und Elsenfeld jeweils im Bereich des Bahnhofes und den umliegenden Straßenzügen, vier junge Männer und eine junge Frau kontrolliert, die wenige Gramm Marihuana mit sich führten. Gegen alle Personen wird nun wegen der Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Auto zerkratzt

Großwallstadt. Am 12.04.22, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr, wurde auf dem Netto-Parkplatz im Grundtalring ein blauer Audi zerkratzt. Der Sachschaden im Bereich der beiden Pkw-Seiten beträgt über 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Niedernberg. Am 12.04.22, gegen 18 Uhr, wurde im Heckenweg in Niedernberg ein Pkw, Daimler, im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, woraufhin ein gerichtsverwertbarer Atemtest einen Wert von umgerechnet 0,6 Promille ergab. Den Fahrer erwarten ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0