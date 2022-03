Zweifach-Antrieb: Anders als bei Mountainbikes sind mehrere Kettenblätter bei Reiserädern mit Kettenschaltung nach wie vor gefragt - um die Übersetzungsbandbreite groß zu halten. Die am Blueridge GT besitzen 46 und 30 Zähne.

Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Noch ein geklautes Fahrrad

Karlstein. Am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 19 Uhr hat ein Unbekannter im Ortsteil Großwelzheim ein Mountainbike der Marke Lapierre im Wert von 250 Euro entwendet. Das Rad stand unverschlossen am Fahrradständer bei der Kirche in der Hauptstraße.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.