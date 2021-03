Dieb stiehlt Navi und Radio aus Auto in Alzenau

In der Folge baute der Täter Radio, Navi und CD-Wechsler aus dem Fahrzeug aus und entwendete diese. Der Beuteschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt, der Sachschaden auf ca. 250 Euro.

Angetrunken am Steuer

Kahl. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine Streifenbesatzung der PI Alzenau gegen 23:35 Uhr in der Krotzenburger Straße in Kahl einen grauen Pkw Skoda Fabia fest. Bei der Kontrolle des 31jährigen Fahrers wurde bei diesem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,63mg/l. Daraufhin musste sich der Fahrzeugführer einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfall beobachtet

Alzenau. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in der Daimlerstraße in Alzenau. Durch Zeugen wurde beobachtet, wie ein geparkter Pkw durch einen weißen Hyundai angefahren wurde. In der Folge konnte zwar der Unfallverursacher ermittelt werden, allerdings hatten sich die Zeugen nicht gemerkt welcher Pkw angefahren wurde. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme hatte sich der unbekannte Geschädigte bereits mit seinem Fahrzeug entfernt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Alzenau