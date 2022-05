Bereits am Freitag, 27.05.2022, in der Zeit von 08.15 bis 11.15 Uhr, wurden aus einem Hotelzimmer in der Tannenstraße insgesamt 7 Glückwunschkarten eines Brautpaares entwendet. In den Karten befand sich offensichtlich Bargeld als Geschenk. Das Hotelzimmer war nicht verschlossen und somit für Jeden zugänglich. Der Beuteschaden ist bisher noch nicht bekannt und bisher liegen keinerlei Täterhinweise vor.

dc/Polizei Alzenau