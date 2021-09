Diebin stiehlt Geldbeutel aus Wertheimer Restaurantküche

Der Polizei zufolge bestellte die Unbekannte gegen 17.45 Uhr in dem Restaurant etwas zu Essen. Als eine anwesende Mitarbeiterin in die Küche ging, stürmte die Frau kurze Zeit später hinterher, schnappte sich eine in der Küche liegende Geldbörse und rannte damit aus der Gaststätte. Die Frau stieg dann auf den Beifahrersitz eines grauen Audis, der mitsamt der Diebin davonfuhr. Zeugen, die Angaben zu der Diebin oder dem grauen Audi machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Polizei Heilbronn/kick