Dieb klaut zentnerweise Äpfel in Schweinheim

Bei der Beute handelt es sich um Äpfel der Sorte Boskop. Der Wert liegt hierbei bei etwa 60 Euro.

Lkw fährt gegen Höhenbegrenzung und beschädigt Polizeiauto

Nilkheim. Am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 06:00 Uhr, blieb ein 40-jähriger Lkw-Fahrer an der Höhenbegrenzung an der Nilkheimer Bahnunterführung hängen.

Damit der Lkw wieder stadtauswärts manövrieren konnte, musste die Großostheimer Straße zeitweise komplett gesperrt werden. In der Rückwärtsbewegung fuhr der Lkw anschließend noch gegen das Einsatzfahrzeug der Polizeistreife. Insgesamt wurde an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 15.000 Euro verursacht.

Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver - Fahrer flüchtig

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr kam es in der Ludwigsallee zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher überholte auf der einspurigen Fahrbahn stadteinwärts ein vorausfahrendes Auto, indem er auf die Gegenfahrbahn fuhr. Auf Höhe des Ortsschildes kamen dem Unfallverursacher andere Autos entgegen und er musste wieder auf seinen Fahrstreifen einscheren. Trotz eines Ausweichmanövers eines entgegenkommenden Mercedes kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend touchierte der Unfallverursacher noch einen Skoda, welcher hinter dem Mercedes fuhr.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz des verursachten Schadens unverändert fort und flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Erhebung seiner Personalien zu ermöglichen.

Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Skoda Fabia. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 3.500 Euro.

Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

61-Jährige fährt betrunken gegen Verkehrsschild und flüchtet

Glattbach. Eine 61-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr am Dienstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, mit ihrem Mercedes in der Hauptstraße in einer leichten Linkskurve gegen ein Verkehrsschild. Nach dem Zusammenstoß verringerte die Dame kurzzeitig ihre Geschwindigkeit fuhr dann, trotz des offensichtlich verursachten Schadens, unverändert weiter.

Eine Schülerlotsin beobachtete den Unfallhergang und verständigte die Polizei. Im Nachgang konnte die Polizei die unfallflüchtige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Hierbei wirkte sie deutlich berauscht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Das Unfallfahrzeug hatte die Dame zuvor an ihrer Arbeitsstelle abgestellt und sich dort krank gemeldet.

Auto wiederholt durch unbekannten Täter zerkratzt

Haibach. Ende September wurde eine 62-jährige Haibacherin wiederholt Opfer einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter zerkratzte den Lack ihres Ford, welches in der Eckenerstraße geparkt war. Bereits einige Wochen zuvor wurde das Fahrzeug an Kofferraum und der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden beider Fälle beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.