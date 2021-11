Dieb klaut Mountainbike am Lohrer Bahnhof

In der Zeit Dienstagmorgen 8 Uhr bis Dienstagabend 18.30 Uhr wurde ein am Bahnhof Lohr abgestelltes Mountainbike entwendet. Das rot-schwarze Fahrrad der Marke „Cube" war mit einem neongrünen Fahrradschloss am Geländer der Unterführung gesichert. Das Fahrrad war erst sieben Jahre alt und hatte noch einen Marktwert von ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Ampelanlage beschädigt

Lohr. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Ampelanlage an der Zufahrt von der B26 zur Westtangente von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Anstoßhöhe kann davon ausgegangen werden, dass ein Lkw beim Abbiegen hängen geblieben ist. Hinweise hierzu an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Geparkter Pkw beschädigt

Frammersbach. In der Zeit von 8.11.21, 13.00 Uhr bis 9.11.21 05.00 Uhr wurde ein geparkter blauer Mercedes in der Mühlrainstraße in Frammersbach von einem unbekannten Fahrzeugführer offensichtlich beim Wenden oder Ausparken beschädigt. Der geparkte Pkw hatte einen erheblichen Frontschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise bitte hierzu an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410.

Hinweisgeber können sich auch per Email unter folgender Adresse an die Polizei wenden. PP-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Polizei Lohr