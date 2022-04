Dieb klaut in Gemünden mit Schloss gesichertes Mountainbike

Das Fahrrad, Mountainbike, weiß-rot-schwarz, 27,5 Zoll Räder, ohne Schutzbleche war mit einem Schloss gesichert. Die Marke, Typ und Wert des Rades sind nicht bekannt.

Hinweise hierzu werden unter der Nummer: 09351/9741-0 an die Polizei Gemünden am Main erbeten.

Wildunfall

Burgsinn. Eine 26-jährige Frau fuhr am Mittwoch um 21.45 Uhr mit ihrem Pkw von Burgsinn in Richtung Gräfendorf. Hierbei erfasste sie ein die Fahrbahn querendes Reh. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2500,- Euro.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemünden. Ein 62-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 11.40 Uhr mit einem Pkw auf das Gelände der Shell-Tankstelle in Gemünden ein. Dort wurde der Pkw einer Verkehrskotrolle unterzogen. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 53-jährige Fahrzeugbesitzerin. Es stellte sich heraus, dass der 62-jährige Mann keinen Führerschein hat. Zudem wurde Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,14 Promille.

Der Fahrzeugführer wurde im Anschluss an die Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Gegen die 53-jährige Fahrzeughalterin wird nun wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet.

Pressebericht der Polizeistation Gemünden / grr