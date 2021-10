Dieb in Mosbach-Diedesheim gefasst

Ein zunächst unbekannter Mann schlich sich am Sonntagnachmittag in einen Gasthof in Mosbach-Diedesheim. Er begab sich gegen 14.30 Uhr in das Gebäude in der Kantstraße und wurde von der Inhaberin entdeckt. Als sie ihn ansprach redete er sich geschickt heraus und behauptete einen Freund besucht zu haben. Dann verschwand er. Im Nachinein wurde bemerkt, dass der angebliche Besucher Bargeld aus einer Kasse entwendete. Durch vorhandene Videoaufnahme und die akribische Ermittlungsarbeit des Polizeireviers Mosbach konnte der 38-jährige polizeibekannte Mann ausfindig gemacht werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

stru/Polizei Heilbronn