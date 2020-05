Dieb in Miltenberg hat eine Vorliebe für Blumen

Durch die herbeieilenden Beamten konnte der Beschuldigte noch in Tatort-Nähe angetroffen und auf frischer Tat erwischt werden, wie er auch Blumen aus einer Gartenanlage entwendete.

Nach Abarbeitung der polizeilichen Aufnahme wurde der 19-jährige Wertheimer entlassen – allerdings nur kurze Zeit, da gegen 12:30 Uhr er erneut durch eine Polizeistreife mit einem Blumenstrauß in der Löwengasse angetroffen wurde. Die Blumen hatte er wieder von einer Grünanlage entwendet.

Da sich nun auch noch der begründete Verdacht der Einnahme von Betäubungsmitteln und er etwas desorientiert war, wurde der junge Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Kennzeichen in Amorbach entwendet

In der Dresdner Straße wurde in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17:45 Uhr, an einem 125er Motorroller das Kennzeichen entwendet. Der Dieb schraubte das Kennzeichen von der Halterung ab und drehte die zwei Schrauben danach wieder hinein.

Gezielte Kontrollen von Motorradfahrern

Erneut lockte das sonnige Sonntagswetter zahlreiche Motorradfahrer auf die Straße. Dies nutzte auch die Polizeiinspektion Miltenberg in Zusammenarbeit mit den Verkehrspolizeiinspektionen Aschaffenburg / Würzburg und Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg zu einer dienststellenübergreifenden Sonderkontrolle mit dem Schwerpunkt Motorrad und Geschwindigkeit.

In den Bereichen der Bundesstraßen 47, Amorbach – Boxbrunn, B 469, Breitendiel und den Kreisstraßen MIL6, Weckbach und MIL42, Bereich Buch, wurden insgesamt 279 motorisierte Zweiradfahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden insgesamt fünf Reifenverstöße mit zu geringer Profiltiefe festgestellt. Bei vier Bikes erlosch die Betriebserlaubnis durch Manipulation. Ein Krad-Fahrer hatte sogar den TÜV Termin seines Bikes um acht Monate überzogen.

Bei Geschwindigkeitsmessungen, welche im Bereich Breitendiel / B 469 bei erlaubten 70 km/h durchgeführt wurden, erwarten 12 Fahrzeugführer ein Fahrverbot, da sie deutlich schneller waren. Der Schnellste wurde in der 70er-Zone mit 120 km/h-gemessen. Durch das Kontrollergebnis zeigt, dass auch weiterhin verstärkte Kontrollen mit dem Schwerpunkt Motorrad und Geschwindigkeit durchgeführt werden müssen.