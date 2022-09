Ein aufmerksamer Hausdetektiv stellte nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag einen jungen Mann, nachdem dieser zuvor in einem Einkaufsmarkt "Am Steinheimer Tor" Alkoholika im Wert von über 1000 Euro entwendet hatte. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Der Dieb trug eine präparierte Tasche mit sich, in der er seine Beute verstaut hatte. Da der junge Mann, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt, erging Haftbefehl. Er wurde nach der richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Mann an Fußgängerüberweg erfasst: Wer hat's gesehen?

Hanau/Steinheim. Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, nachdem ein 64 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Ludwigstraße in Steinheim erfasst und schwer verletzt worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 19 Jahre alte Hanauerin in einem Ford Tourneo auf der Ludwigstraße in Richtung Mühlheim unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 übersah sie offenbar den 64-jährigen Mann aus Nidderau, der beabsichtigte, den dortigen Zebrastreifen zu überqueren. Am Ford, an dem durch den Zusammenprall die Frontscheibe gerissen war, entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Hinweise an die Polizei unter 06181 9597-0

rbb/Polizei Südosthessen