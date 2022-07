Dieb in Hanau gefasst: Wem gehört der Schmuck?

Gegen 11.15 Uhr betrat der mutmaßliche Dieb ein Restaurant und gelangte von dort in eine Wohnung, die er durchsuchte. Der Inhaber erwischte ihn und hielt ihn fest. Eine Streife fand bei dem Festgenommenen Schmuck, der nicht vom Tatort in der Hauptstraße stammte. Des Weiteren gehen die Ermittler davon aus, dass möglicherweise ein Komplize unentdeckt flüchten konnte, und sucht weitere Zeugen oder die Besitzer des gefundenen Schmucks.

Tel. 06181 100-123 für Hinweise an die Polizei

Strohballen brennen in Langenselbold - Polizei sucht Zeugen

Langenselbold. Brennende Stohballen hat die Feuerwehr in Langenselbold am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr gegenüber einer Tankstelle in der Straße »Am Nesselbusch« gelöscht. Wie die Polizei meldet, waren die beiden »Strohmännchen« für eine bevorstehende Hochzeit aufgebaut und dekoriert worden. Die Feuerwehr und der Landwirt hatten den Brand zügig gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

