Dieb gefasst: Polizei wirft 42-Jährigem über 40 Taten im Raum Mömlingen und Obernburg vor

Diese seien entweder nicht verschlossen gewesen oder er habe Scheiben eingeschlagen, heißt es weiter. Mit drei Karten habe er erfolglos versucht, in einer Bank in Mömlingen Geld abzuheben. In einem weiteren Fall habe er in einem Lebensmittelmarkt in Großostheim eingekauft. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann aus dem Kreis Miltenberg über 40 Straftaten zur Last. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten laut der Pressemitteilung Beweismaterial und Beute ähnlicher Taten aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, eine geringe Menge Amphetamin und nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstände sicher. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls. ves